Как безопасно отогнать от себя осу: простая инструкция Руками не махать, желтое не надевать и другие советы для встречи с осой.
Фоторепортажи
19Опубликован шорт-лист конкурса «Астрономический фотограф года»
24Выбраны самые забавные снимки домашних животных 2023 года
16:18 (мск), источник: © РИА Новости

Путин заявил, что погибшие военные со званием Героя России, ушли не дрогнув

МОСКВА, 2 авг — РИА Новости. Президент России Владимир Путин, говоря о погибших участниках СВО — Героях России, заявил на церемонии вручения госнаград в Кремле, что они ушли как герои, не дрогнув и не отступив.

Спецоперация на Украине
Во время загрузки произошла ошибка.

«Уважаемые друзья, благодарю вас за преданную службу России. Вы пришли на передовую с единой целью — быть в трудную минуту с отечеством и со своим народом, защитить наши идеалы, культуру, национальные интересы, отстоять священное право людей жить своей волей, своей жизнью, по заветам предков, продолжать их славные традиции, в основе которых готовность все сделать во имя любимой страны. Так поступили командир мотострелковой бригады полковник Денис Евгеньевич Иванов и командир штурмовой группы капитан Роман Александрович Воробьев», — сказал он.

Путин отметил, что они сражались на разных направлениях специальной военной операции, с честью и отвагой выполняли поставленные задачи и своим примером поднимали дух боевых товарищей.

Они ушли из жизни. Но ушли как герои. Не дрогнув и не отступив. Их имена навсегда останутся в летописи ратной славы нашей страны.

Владимир Путин
президент России
Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 В Петербурге скончался композитор Александр Колкер
В США удивились неожиданной реакции Украины на поставку оружия
Возрастное ограничение 18+
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеИспользование материаловОбратная связьКарта сайта
Путин Владимир