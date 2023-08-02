Путин заявил, что погибшие военные со званием Героя России, ушли не дрогнув

«Уважаемые друзья, благодарю вас за преданную службу России. Вы пришли на передовую с единой целью — быть в трудную минуту с отечеством и со своим народом, защитить наши идеалы, культуру, национальные интересы, отстоять священное право людей жить своей волей, своей жизнью, по заветам предков, продолжать их славные традиции, в основе которых готовность все сделать во имя любимой страны. Так поступили командир мотострелковой бригады полковник Денис Евгеньевич Иванов и командир штурмовой группы капитан Роман Александрович Воробьев», — сказал он.
Путин отметил, что они сражались на разных направлениях специальной военной операции, с честью и отвагой выполняли поставленные задачи и своим примером поднимали дух боевых товарищей.