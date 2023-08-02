Путин: у политики отмены русских писателей-классиков нет никакого будущего

«Все мы видим попытки нынешних украинских властей запретить книги русских классиков и современников, изъять их из продажи, из библиотек и даже уничтожить. У подобной политике нет и никогда не будет никакого будущего», — отметил Путин.
Также президент РФ заявил, что чиновникам необходимо уделить особое внимание вопросам интеграции новых регионов страны (ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей) в общероссийское культурное пространство.
Он добавил, что более 2,5 млн экземпляров книг необходимо в ближайшее время «максимально оперативно» направить в школьные и публичных библиотеки новых регионов РФ.
Ранее Владимир Путин уже говорил о том, что на Западе в настоящее время процветает «культура отмены», остракизм и замалчивание фактов, которые не укладываются в шаблоны.
По его словам, в западных странах запрещают русских писателей и дискредитируют всех, чья позиция выходит за рамки общепринятых норм.
Он отметил, что на Западе из концертных афиш «вымарывают» имена не имеющих никакого отношения к сегодняшним событиям на Украине композиторов Петра Чайковского, Дмитрия Шостаковича и Сергея Рахманинова, а также массово запрещаются русские писатели и их книги.