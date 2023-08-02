Как в России празднуют День ВДВ Фотоотчет с одного из самых бурных торжеств нашей страны
Фоторепортажи
19Опубликован шорт-лист конкурса «Астрономический фотограф года»
9Показаны лучшие фотографии 2023 года, сделанные дронами
Главное
Спецоперация на Украине
17:23 (мск), источник: Коммерсантъ

Путин: у политики отмены русских писателей-классиков нет никакого будущего

Президент России Владимир Путин в ходе совещания с правительством заявил, что власти Украины и «их западные хозяева» проводят политику по «уничтожению всего русского». Также глава государств заявил, что попытки Киева и других стран проводить политику отмены русских писателей не имеют будущего.

Источник: Пресс-служба Президента России

«Все мы видим попытки нынешних украинских властей запретить книги русских классиков и современников, изъять их из продажи, из библиотек и даже уничтожить. У подобной политике нет и никогда не будет никакого будущего», — отметил Путин.

Также президент РФ заявил, что чиновникам необходимо уделить особое внимание вопросам интеграции новых регионов страны (ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей) в общероссийское культурное пространство.

Жители новых регионов никогда и не покидали общероссийское культурное пространство. Они бережно хранят и родной язык, и живой интерес к великой русской литературе. Знаю, любят произведения наших выдающихся соотечественников.

Владимир Путин
президент России

Он добавил, что более 2,5 млн экземпляров книг необходимо в ближайшее время «максимально оперативно» направить в школьные и публичных библиотеки новых регионов РФ.

Ранее Владимир Путин уже говорил о том, что на Западе в настоящее время процветает «культура отмены», остракизм и замалчивание фактов, которые не укладываются в шаблоны.

По его словам, в западных странах запрещают русских писателей и дискредитируют всех, чья позиция выходит за рамки общепринятых норм.

Он отметил, что на Западе из концертных афиш «вымарывают» имена не имеющих никакого отношения к сегодняшним событиям на Украине композиторов Петра Чайковского, Дмитрия Шостаковича и Сергея Рахманинова, а также массово запрещаются русские писатели и их книги.

Александр Кислов

Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Минобороны сообщило о больших проблемах с мобилизацией
Путин сделал заявление о переговорах с Украиной
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеИспользование материаловОбратная связьКарта сайта
Путин Владимирлитература