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17:54 (мск), источник: Известия

МИД Великобритании объявил о смене посла в Москве

Министерство иностранных дел Великобритании 2 августа объявило о смене посла в Москве, с ноября этого года им станет кадровый дипломат Найджел Кейси.

Источник: Gov UK

Он назначен вместо Деборы Броннерт. Ее переведут на другую дипломатическую службу, уточнила пресс-служба британского МИД.

Ранее, 20 июля, стало известно о вызове временного поверенного в делах Британии в российский МИД. На вопрос о целях визита он ответил: «Мы хотим мира на Украине». Однако после визита в российское министерство дипломат отказался отвечать на вопросы журналистов.

В тот день в посольстве Соединенного Королевства назвали вызов временного поверенного в делах Великобритании в РФ Тома Додда в МИД России «плановой встречей».

До этого, 3 июля, постоянный представитель Соединенного Королевства при ООН Барбара Вудворд заявила, что Великобритания предпочла бы сохранить дипотношения с РФ, потому что, когда Россия уведет силы из Украины, будет очень важно отстроить ситуацию, используя дипломатические отношения.

9 февраля посол РФ в Лондоне Андрей Келин заявил, что двусторонние отношения между этими двумя странами близки к нулю, потому что с началом проведения спецоперации РФ по защите Донбасса поля взаимодействия в сфере экономики и культуры государств оборвались.

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