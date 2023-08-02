На Украине разогнали верующих УПЦ, собравшихся молиться на частном участке

«Полиция и власти 2 августа 2023 года разогнали верующих Украинской православной церкви в городе Городенка Ивано-Франковской области, которые собрались на молитву на частном участке», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте УПЦ.
В Украинской православной церкви добавили, что после этого чиновники отчитались, что отреагировали на донос «бдительных жителей общины» о молитве верующих УПЦ на частной территории и вызвали правоохранительные органы.
«Полиция прибыла на место происшествия и прекратила нелюдимое собрание», — приводит УПЦ сообщение местной администрации.
Горадминистрация, кроме того, подготовила соответствующее письмо в правоохранительные органы «относительно недопущения подобных ситуаций в дальнейшем», передает УПЦ.
За последний год украинские власти организовали самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на УПЦ. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ, а в парламент страны внесен законопроект о ее фактическом запрете на Украине.
В отношении некоторых представителей духовенства УПЦ властями введены санкции. Служба безопасности Украины стала заводить уголовные дела против духовенства УПЦ, проводить «контрразведывательные мероприятия» — обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях, в поиске доказательств «антиукраинской деятельности».