Французские ВВС эвакуировали из Нигера более 700 человек

«С учетом трех спецрейсов из столицы Нигера Ниамея было вывезено 736 человек, в том числе 498 французов», — отмечается в сообщении.
Франция завершает операцию по эвакуации иностранцев из Нигера. Заключительный четвертый рейс в настоящий момент готовится к вылету.
Эвакуация из страны была добровольной, в общей сложности около 600 французов из 1,2 тыс. состоящих на учете в посольстве, изъявили желание покинуть Нигер.
Помимо французских граждан, спецрейсами из Ниамея вылетели также представители других государств, в том числе Бельгии, Германии, Италии, США и Канады.