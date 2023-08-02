Биологи выяснили, к чему приводит удаление когтей у кошек Эта процедура вредит не только домашним, но и диким особям
Фоторепортажи
17Главный военно-морской парад в Санкт-Петербурге
12Работа ПМЭФ-2023
Главное
Главные новости к вечеру 2 августа
21:56 (мск), источник: © РИА Новости

Правительство США одобрило продажу системы ПРО «Праща Давида» Финляндии

ТЕЛЬ-АВИВ, 2 авг — РИА Новости. Правительство США одобрило продажу израильско-американской системы ПРО «Праща Давида» Финляндии, контракт оценивается на сумму приблизительно 316 миллионов евро (порядка 350 миллионов долларов), сообщила в среду вечером пресс-служба израильского оборонного ведомства.

Источник: © РИА Новости

«Министерство обороны Израиля выражает признательность правительству США за одобрение исторической сделки по продаже системы, совместно разработанной Израилем и США, третьей стране. После получения одобрения администрации США министерство обороны Израиля, министерство обороны Финляндии и концерн Rafael Advanced Defense Systems примут участие в церемонии подписания соглашения о закупках на сумму приблизительно 316 миллионов евро», — говорится в сообщении.

В апреле министерство обороны Израиля сообщило о получении запроса от министерства обороны Финляндии на закупку израильско-американской системы ПРО «Праща Давида», которая ранее не экспортировалась за рубеж. Сообщалось, что для реализации сделки требуется также разрешение на экспорт от США ввиду совместных усилий по ее разработке.

Система ПРО «Праща Давида» была совместно разработана Организацией противоракетной обороны Израиля и Агентством противоракетной обороны США в 2009 году, при этом израильский концерт Rafael Advanced Defense Systems выступает в качестве главного подрядчика. Система, окончательно принятая на вооружение израильской армии в 2017 году, предназначена для перехвата передовых воздушных целей, включая баллистические ракеты, самолеты, БПЛА и крылатые ракеты.

В апреле Финляндия официально стала 31-м членом НАТО.

Во время загрузки произошла ошибка.
Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 В Петербурге скончался композитор Александр Колкер
В США удивились неожиданной реакции Украины на поставку оружия
Возрастное ограничение 18+
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеИспользование материаловОбратная связьКарта сайта