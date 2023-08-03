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00:11 (мск), источник: © РИА Новости

Тысячам беженцев с Украины придется покинуть Британию из-за истечения виз

МОСКВА, 2 авг — РИА Новости. Около 100 тысяч украинских беженцев, проживающих в Великобритании, будут вынуждены покинуть страну по истечении срока виз в 2025 году, сообщает британская газета Telegraph со ссылкой на заявление члена парламента и экс-министра юстиции Великобритании Роберта Бакленда.

Спецоперация на Украине
Источник: AP 2023

«Ясность позволит семьям планировать… Поскольку у некоторых дети ходят в школу, нам нужно дать им (украинцам — ред.) возможность планировать», — передает издание слова Бакленда.

Как отмечает газета, политик также призвал министров рассмотреть вопрос о предоставлении украинцам «более постоянного статуса» и провести для этого подготовительную работу уже в этом году, чтобы обеспечить «как можно больше стабильности и определенности» для беженцев.

«С начала вооруженного конфликта в Британию приехали 182 тысячи украинцев, большая часть — за последние шесть месяцев, и в 2025 году, когда срок действия их трехлетней визы истечет, около 100 тысяч украинцев могут быть вынуждены покинуть Британию», — пишет газета.

Британия облегчила визовый режим для украинцев на фоне военной спецоперации России на Украине. Визы по семейной схеме для украинских беженцев — бесплатные, выдаются на три года и позволяют жить в стране, работать, учиться и дают доступ к государственным фондам. Такие документы могут получить те, у кого есть родственники в Великобритании. Спонсорская схема предполагает, что беженцы могут приехать к тем, кто готов принять их в своем доме.

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