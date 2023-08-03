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00:49 (мск), источник: Известия

Посол КНР в РФ назвал НАТО главной причиной обострения украинского кризиса

Действия Североатлантического альянса усугубили ситуацию на Украине. Такое мнение 3 августа высказал посол Китая в РФ Чжан Ханьхуэй.

Источник: Reuters

«Пять расширений на восток серьезно повлияли на существующие после холодной войны порядок и безопасность в Европе, стали главной причиной обострения украинского кризиса», — заявил он в интервью ТАСС.

Чжан Ханьхуэй подчеркнул, что НАТО следовало расформировать после завершения Холодной войны, однако организация по-прежнему существует и провоцирует новые конфликты. По словам дипломата, за последние 30 лет альянс приложил руку к дестабилизации обстановки в Косово, Ливии и Афганистане.

Ранее, 25 июля, спикер Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко отметила, что бесконтрольное расширение НАТО подрывает безопасность на международном уровне.

12 июля в российском МИД заявили, что НАТО окончательно вернулось к схемам холодной войны, это показали итоги саммита альянса в Вильнюсе. По мнению министерства, блок неспособен адаптироваться к новой геополитической обстановке и реальным потребностям в области безопасности.

В тот же день посол РФ в США Анатолий Антонов уличил организацию в намерении сосредоточить как можно больше войск вблизи российских границ. По его словам, на противостояние с Москвой брошены все ресурсы НАТО.

Еще в мае президент России Владимир Путин заявил, что ситуацию на мировой арене нельзя назвать устойчивой, в том числе из-за попыток США и ряда западных стран извлечь преимущества из спровоцированных ими кризисов. Москва, в свою очередь, выступает против такого положения вещей.

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