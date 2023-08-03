Наступление ВС России в Авдеевке идет по примеру Артемовска, заявили в ДНР

«На Авдеевском направлении мы наступаем с трех сторон: это в лоб, по флангам. И по большому счету, скорее всего, будет применена тактика, которая была применена и в Артемовске, и в Соледаре, когда мы обняли сам населенный пункт, а потом уже выгнали противника прочь», — сказал Гагин.
При этом, отметил он, в Авдеевке у украинских войск «достаточно серьезный укрепрайон и эшелонированная оборона».
«Сам укрепрайон простилается на километры вглубь, это достаточно серьезно. Но стоит понимать, что противник истощен, и в последнее время он предпринимает не такие регулярные, конвейерные попытки (атаковать. — Прим. ред.), а примерно около пяти атак на наши позиции в сутки. Эта интенсивность меньше, чем она была буквально месяц назад», — рассказал собеседник агентства.
Ранее врио главы ДНР Денис Пушилин сообщил, что ВСУ пока еще могут перебрасывать резервы в Авдеевку, но уже не делают это беспрепятственно.