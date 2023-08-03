Петербурженка собрала несколько сотен грибов в Карелии Ее «улов» составил 643 белых гриба
Фоторепортажи
9Показаны лучшие фотографии 2023 года, сделанные дронами
17Главный военно-морской парад в Санкт-Петербурге
03:37 (мск), источник: © РИА Новости

Наступление ВС России в Авдеевке идет по примеру Артемовска, заявили в ДНР

МОСКВА, 3 авг — РИА Новости. Российские вооруженные силы наступают на Авдеевку в ДНР с трех сторон — по аналогии с освобождением Артемовска, противник уже истощен, заявил РИА Новости советник врио главы ДНР Ян Гагин.

Спецоперация на Украине
Источник: © РИА Новости

«На Авдеевском направлении мы наступаем с трех сторон: это в лоб, по флангам. И по большому счету, скорее всего, будет применена тактика, которая была применена и в Артемовске, и в Соледаре, когда мы обняли сам населенный пункт, а потом уже выгнали противника прочь», — сказал Гагин.

При этом, отметил он, в Авдеевке у украинских войск «достаточно серьезный укрепрайон и эшелонированная оборона».

«Сам укрепрайон простилается на километры вглубь, это достаточно серьезно. Но стоит понимать, что противник истощен, и в последнее время он предпринимает не такие регулярные, конвейерные попытки (атаковать. — Прим. ред.), а примерно около пяти атак на наши позиции в сутки. Эта интенсивность меньше, чем она была буквально месяц назад», — рассказал собеседник агентства.

Ранее врио главы ДНР Денис Пушилин сообщил, что ВСУ пока еще могут перебрасывать резервы в Авдеевку, но уже не делают это беспрепятственно.

Во время загрузки произошла ошибка.
Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 В Петербурге скончался композитор Александр Колкер
В США удивились неожиданной реакции Украины на поставку оружия
Возрастное ограничение 18+
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеИспользование материаловОбратная связьКарта сайта