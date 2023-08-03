Посол Антонов заявил, что США давно нарушают «дух и букву» ДСНВ

Россия в феврале приостановила участие в ДСНВ, единственном действовавшим на то время двустороннем режиме контроля над ядерными вооружениями, и обусловила возобновление своего участия пониманием, как будет учитываться совокупный ударный потенциал НАТО.
«Вашингтон давно нарушает дух и букву этого соглашения. Отказался не только от заложенных в преамбуле ДСНВ установок, но и от соблюдения центральных лимитов договора, ограничивающих количество стратвооружений. Нелегитимно вывел из-под засчета порядка ста СНВ (стратегических наступательных вооружений): пусковых установок БРПЛ (баллистических ракет подводных лодок) и тяжелых бомбардировщиков. Неоднократные требования России устранить эту проблему игнорировались», — сказал Антонов журналистам.
«Однако более важным фактором, приведшим к нынешнему кризису вокруг соглашения, стала развязанная администрацией гибридная война против России, нацеленная на нанесение нам стратегического поражения. Призывы Вашингтона к рассмотрению тематики ДСНВ в отрыве от общей геополитической ситуации не выдерживают критики», — добавил посол.
Он назвал «пустым сотрясанием воздуха» опубликованный госдепартаментом доклад о причинах, по которым выполнение ДСНВ отвечает интересам национальной безопасности США.
«Реальная цель США — добиться доступа на российские базы СНВ, чтобы заполучить информацию о развитии нашего стратегического арсенала», — сказал Антонов.