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03:42 (мск), источник: © РИА Новости

Посол Антонов заявил, что США давно нарушают «дух и букву» ДСНВ

ВАШИНГТОН, 3 авг — РИА Новости. Посол РФ в США Анатолий Антонов заявил, что американская сторона давно нарушает «дух и букву» Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ), и назвал заверения в заинтересованности в нем «пустым сотрясанием воздуха».

Источник: © РИА Новости

Россия в феврале приостановила участие в ДСНВ, единственном действовавшим на то время двустороннем режиме контроля над ядерными вооружениями, и обусловила возобновление своего участия пониманием, как будет учитываться совокупный ударный потенциал НАТО.

«Вашингтон давно нарушает дух и букву этого соглашения. Отказался не только от заложенных в преамбуле ДСНВ установок, но и от соблюдения центральных лимитов договора, ограничивающих количество стратвооружений. Нелегитимно вывел из-под засчета порядка ста СНВ (стратегических наступательных вооружений): пусковых установок БРПЛ (баллистических ракет подводных лодок) и тяжелых бомбардировщиков. Неоднократные требования России устранить эту проблему игнорировались», — сказал Антонов журналистам.

«Однако более важным фактором, приведшим к нынешнему кризису вокруг соглашения, стала развязанная администрацией гибридная война против России, нацеленная на нанесение нам стратегического поражения. Призывы Вашингтона к рассмотрению тематики ДСНВ в отрыве от общей геополитической ситуации не выдерживают критики», — добавил посол.

Он назвал «пустым сотрясанием воздуха» опубликованный госдепартаментом доклад о причинах, по которым выполнение ДСНВ отвечает интересам национальной безопасности США.

«Реальная цель США — добиться доступа на российские базы СНВ, чтобы заполучить информацию о развитии нашего стратегического арсенала», — сказал Антонов.

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