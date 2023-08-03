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07:19 (мск), источник: © РИА Новости

Боррель заявил, что Россия делает страны «зависимыми» от своего зерна

МОСКВА, 3 авг — РИА Новости. Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель считает, что Россия предлагает развивающимся странам дешевое зерно, «чтобы сделать их зависимыми», передает агентство Reuters со ссылкой на письмо политика.

Источник: AP 2023

«В то время как мир имеет дело с перебоями в поставках и повышением цен, Россия сейчас обращается к уязвимым странам с двусторонними предложениями о поставках зерна по сниженным ценам», — цитирует агентство заявление Борреля.

При этом, глава евродипломатии заявил, что ЕС приложил все усилия, чтобы санкции не повлияли на продовольственную безопасность третьих стран. По его словам, «никаких санкций в отношении российского экспорта продуктов питания и удобрений в третьи страны нет».

Ранее, представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что возвращение Москвы к зерновой сделке реально, но для этого нужно выполнение обязательств перед Россией, в числе которых снятие ограничений по отключению от SWIFT «Россельхозбанка».

Действие зерновой сделки прекратилось с 18 июля, Москва уведомила Турцию, Украину и ООН о возражении против ее продления. Президент Владимир Путин ранее отмечал, что условия сделки в отношении России не выполнялись, несмотря на усилия Организации Объединенных Наций, потому что западные страны не собирались исполнять обещания. Путин неоднократно указывал, что Запад вывозил большую часть украинского зерна в свои государства, а главную цель сделки — поставки зерна нуждающимся странам, включая африканские — так и не удалось реализовать.

Справка
Что известно о прекращении зерновой сделкиСделку продлевали три раза, последние два — сроком на 60 дней. При этом Москва указывала, что российская часть сделки, которая не реализовывалась, также должна быть выполнена.
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