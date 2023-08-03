Петербурженка собрала несколько сотен грибов в Карелии Ее «улов» составил 643 белых гриба
Фоторепортажи
11Разрушение Каховской ГЭС
25Вставить в рамку: победители и финалисты фотоконкурса The Big Picture 2023
Главное
Спецоперация на Украине
09:40 (мск), источник: Коммерсантъ

Замглавы генштаба вооруженных сил Ирана в августе посетит Москву

Заместитель начальника генштаба Ирана планирует в середине августа посетить Россию, рассказал посол Ирана в РФ Казем Джалали. Целью его поездки станет участие в Московской конференции по безопасности.

Источник: Reuters

Отвечая на вопрос «РИА Новости», будет ли Иран принимать участие в конференции и форуме «Армия-2023», господин Джалали сказал: «Иран будет представлен на уровне заместителя начальника генерального штаба Вооруженных сил Исламской Республики Иран».

Дипломат отметил, что в настоящее время график и детали визита еще прорабатываются, поэтому пока неизвестно, встретится ли иранская делегация с министром обороны России Сергеем Шойгу.

Московская конференция по международной безопасности — ежегодный форум, объединяющий представителей оборонных ведомств, международных организаций и неправительственных экспертов. В 2023 году она начнется 15 августа.

Согласно сайту Минобороны, на предстоящей конференции будут обсуждаться проблемы глобальной и региональной стабильности, а также различные аспекты безопасности в Азии, Африке, на Ближнем Востоке, в Латинской Америке и Европе.

Инфографика
Кто входит в Шанхайскую организацию сотрудничества?Шанхайская организация сотрудничества (ШОС) — постоянно действующая межправительственная международная организация. Создана в июне 2001 года в г. Шанхае на встрече глав 6 государств — России, Китая, Казахстана, Киргизии, Таджикистана и Узбекистана. В настоящее время в состав ШОС в разном статусе входят: — 9 государств-членов — Индия, Иран, Казахстан, Китай, Кыргызстан, Пакистан, Россия, Таджикистан, Узбекистан; — 3 страны имеют статус государства-наблюдателя — Афганистан, Беларусь, Монголия.

Одновременно с конференцией пройдет военно-технический форум «Армия-2023», который запланирован на 14—20 августа в подмосковной Кубинке. По словам Сергея Шойгу, на форум приглашены главы 108 оборонных ведомств.

В материале «РИА Новости» имя замначальника генштаба Ирана не уточняется. В декабре 2022 года Сергей Шойгу провел переговоры с первым заместителем начальника генштаба вооруженных сил Ирана Азизом Насирзаде. Встреча прошла в Москве на полях заседания глав оборонных ведомств государств-членов Шанхайской организации сотрудничества и СНГ.

С главой Генштаба Ирана Мохаммадом Багери в последний раз глава российского оборонного ведомства говорил 28 июня. По телефону стороны обсудили военное и военно-техническое сотрудничество.

Во время загрузки произошла ошибка.
Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Минобороны сообщило о больших проблемах с мобилизацией
Путин сделал заявление о переговорах с Украиной
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеИспользование материаловОбратная связьКарта сайта
ШОСШойгу Сергей