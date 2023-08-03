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12:18 (мск), источник: © РИА Новости

Байден поздравил Нигер с днем независимости и призвал освободить президента

МОСКВА, 3 авг — РИА Новости. Президент США Джо Байден поздравил с днем независимости Нигер, где недавно произошел переворот, и призвал к немедленному освобождению удерживаемого мятежниками главы государства Мохамеда Базума.

Источник: Reuters

Байден также заявил, что народ Нигера «имеет право выбирать своих лидеров» и уже выразил свою волю путем выборов, результаты которых Вашингтон призывает уважать.

«В этом году Нигер празднует 63-ю годовщину своей независимости и сталкивается с серьезным вызовом демократии… Призываю к немедленному освобождению президента Базума и его семьи, а также сохранению трудно заработанной демократии в Нигере», — говорится в заявлении Байдена, опубликованном на сайте Белого дома.

День независимости Нигера отмечается 3 августа, в этот день в 1960 году территория покинула Французский Союз, став суверенным государством.

Ранее военные Нигера во время выступления по национальному телевидению заявили, что президент Мохамед Базум смещен, границы закрыты, объявлен комендантский час. Перед этим военные президентской гвардии заблокировали президентский дворец в столице страны Ниамее. Офис Базума утверждал, что армия не поддержала мятежников, но позднее командование ВС заявило о солидарности с ними.

Президент по-прежнему удерживается в резиденции. Базум в порядке, чувствует себя хорошо, сообщал РИА Новости председатель комиссии Африканского союза Муса Факи Махамат. Командующий президентской гвардией генерал Абдурахман Тчиани 28 июля появился в эфире государственного ТВ Нигера как глава сформированного участниками переворота «Национального совета по защите отечества».

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