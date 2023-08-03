Пенсии повысят вне графика: кто станет получать больше Часть пенсионеров получит прибавку уже в этом месяце
Фоторепортажи
10РИА Новости объявило победителей творческого конкурса во «ВКонтакте»
25Вставить в рамку: победители и финалисты фотоконкурса The Big Picture 2023
Главное
Спецоперация на Украине
16:46 (мск), источник: Коммерсантъ

Медведев: за семь месяцев на службу по контракту принято более 231 тыс. человек

Зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев провел совещание по вопросам доукомплектования вооруженных сил. В ходе совещания Дмитрий Медведев озвучил данные Минобороны о том, что на службу по контракту с 1 января 2023 года на данный момент принято более 231 тыс. человек. В своем Telegram-канале Дмитрий Медведев опубликовал отрывок видеозаписи совещания.

Во время загрузки произошла ошибка.

Медведев отметил, что задача остается прежней — сделать службу по контракту «более престижной». По его словам, для этого в последние месяцы принималось множество решений.

«Прежде всего удалось успешно адаптировать систему отбора на службу по контракту к условиям специальной военной операции, это дает свои результаты», — рассказал Дмитрий Медведев.

Он также добавил, что удалось «существенным образом повысить социальную защищенность военнослужащих и членов их семей».

Дмитрий Медведев напомнил, что сегодня для контрактников установлена единовременная выплата, введены кредитные каникулы, обеспечено сохранение рабочих мест на период прохождения военной службы, устранен дисбаланс денежного довольствия мобилизованных и контрактников.

«Хотя следить за тем, что происходит в этой сфере все равно необходимо», — добавил господин Медведев.

В конце 2022 года министр обороны Сергей Шойгу предложил увеличить численность вооруженных сил с нынешних 1,1 млн человек до 1,5 млн, в том числе служащих по контракту — до 695 тыс. человек. 21 декабря президент Владимир Путин поддержал предложения министра обороны по реформированию вооруженных сил.

Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Минобороны сообщило о больших проблемах с мобилизацией
Путин сделал заявление о переговорах с Украиной
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеИспользование материаловОбратная связьКарта сайта
Медведев Дмитрий