Медведев: за семь месяцев на службу по контракту принято более 231 тыс. человек

Медведев отметил, что задача остается прежней — сделать службу по контракту «более престижной». По его словам, для этого в последние месяцы принималось множество решений.
«Прежде всего удалось успешно адаптировать систему отбора на службу по контракту к условиям специальной военной операции, это дает свои результаты», — рассказал Дмитрий Медведев.
Он также добавил, что удалось «существенным образом повысить социальную защищенность военнослужащих и членов их семей».
Дмитрий Медведев напомнил, что сегодня для контрактников установлена единовременная выплата, введены кредитные каникулы, обеспечено сохранение рабочих мест на период прохождения военной службы, устранен дисбаланс денежного довольствия мобилизованных и контрактников.
«Хотя следить за тем, что происходит в этой сфере все равно необходимо», — добавил господин Медведев.
В конце 2022 года министр обороны Сергей Шойгу предложил увеличить численность вооруженных сил с нынешних 1,1 млн человек до 1,5 млн, в том числе служащих по контракту — до 695 тыс. человек. 21 декабря президент Владимир Путин поддержал предложения министра обороны по реформированию вооруженных сил.