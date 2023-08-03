Представитель мятежников Нигера посетил Буркина-Фасо

«Генерал Салифу Моди, второй человек в “Национальном совете по защите отечества”, который сместил 26 июля президента Нигера Мохамеда Базума, прибыл в Буркина-Фасо 2 августа 2023 после визита в Мали», — сообщила радиостанция.
Как заявил генерал Моди, новые власти Нигера не желают того, чтобы их страна стала новой Ливией, имея в виду военное вмешательство западных стран, которое привело к свержению Муаммара Каддафи в 2011 году.
Моди добавил, что Нигер и Буркина-Фасо объединят усилия с тем, чтобы этого не произошло.
Нигер в координации с Буркина-Фасо предпримет ряд мер с тем, чтобы обеспечить безопасность населения двух стран, сообщил генерал Моди, не уточняя деталей.
Накануне сообщалось, что делегация мятежников Нигера во главе с Салифу Моди прибыла в Мали для встречи с властями страны.
В настоящее время в Буркина-Фасо и Мали действуют военные правительства, которые возникли в результате мятежей.
Военные Нигера 26 июля во время выступления по национальному телевидению заявили, что президент Мохамед Базум смещен, границы закрыты, объявлен комендантский час. Перед этим военные президентской гвардии заблокировали президентский дворец в столице страны Ниамее. Офис Базума утверждал, что армия не поддержала мятежников, но позднее командование ВС заявило о солидарности с ними. Базум в порядке, чувствует себя хорошо, сообщал РИА Новости председатель комиссии Африканского союза Муса Факи Махамат.
Командующий президентской гвардией генерал Абдурахман Тчиани 28 июля появился в эфире государственного ТВ Нигера как глава сформированного участниками переворота «Национального совета по защите отечества».