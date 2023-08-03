США ввели санкции против двух институтов и одного научного центра РАН

Под санкции также попали два российских контейнерных судна — Sasco Angara и Paramushir. Министерство утверждает, что они связаны с компанией «Сахалинское морское пароходство» (SASCO).
В санкционный список также добавлен 59-летний гражданин РФ Анатолий Смолин, который, по информации Минфина, связан с компанией Vega Strategic Services.
Расследовательская группа Conflict Intelligence Team (CIT) утверждала в 2019 году, что так называется российско-украинская частная военная компания, которая якобы тренировала палестинскую группировку «Лива аль-Кудс» — сторонников сирийского президента Башара Асада.
Смолина CIT, ссылаясь на кипрский реестр компаний, называла директором ЧВК, а также одним из ее владельцев. Согласно информации в реестре, Анатолию Смолину принадлежала половина Vega Strategic Services, которая была ликвидирована в 2018 году. Кроме того, CIT утверждала, что Смолин — гражданин Украины.
Кроме того, из списка исключили тренера скаковых лошадей из ОАЭ Сатиша Симара. Вашингтон связывал его с главой Чечни Рамзаном Кадыровым. Минфин также вывел из-под санкций яхту Addittion, которая ходит под флагом Мальты. США связывали ее с российским бизнесменом Сергеем Адоньевым.
Государственный департамент США еще 20 июля объявил о том, что указанные структуры РАН, контейнерные суда и Анатолий Смолин будут включены в санкционный список. Институт твердого тела РАН находится под ограничениями еще с сентября 2022 года.