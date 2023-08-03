18:48 (мск), источник: РБК
Forbes сообщил о применении ВСУ советских танков из-за потери западных
Из-за больших потерь техники НАТО украинское командование задействует старые советские танки Т-72, отмечает Forbes.
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ВСУ начали использовать при контрнаступлении старые советские танки Т-72 и БМП на фоне больших потерь среди применявшейся ранее техники НАТО, пишет Forbes.
По данным издания, в начале июня украинское военное руководство направило в контрнаступление новейшие и наиболее оснащенные бригады, в том числе 47-ю с БМП М-2 американского производства.
При этом военное руководство Украины держит в резерве несколько лучших бригад, например, 82-ю десантно-штурмовую бригаду с БМП Stryker и Marder и танками Challenger 2. Киев приберегает их для возможного прорыва, если слабее оснащенные бригады на советской технике будут иметь успех, пишет Forbes.
Она представляет собой обширную сеть траншей, минных полей, заграждений из колючей проволоки, танковых ловушек и огневых позиций.
Контрнаступление ВСУ началось в начале июня. На Западе и на Украине признавали факт, что оно идет медленно. Киев среди причин называл нехватку оружия.
Минобороны России не раз сообщало о срыве украинского наступления и больших потерях ВСУ. Украина с 4 июня, когда началось контрнаступление, потеряла 259 танков и 780 бронемашин, сообщил 27 июня президент России Владимир Путин.