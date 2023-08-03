Жители Казани увидели над городом «ядерный гриб» Он не был результатом какого-либо взрыва или природной катастрофы
Фоторепортажи
10РИА Новости объявило победителей творческого конкурса во «ВКонтакте»
25Показаны лучшие снимки Млечного Пути
Главное
Главные новости к вечеру 3 августа
20:22 (мск), источник: Ведомости

Премьер-министр Индии лично примет участие в саммите БРИКС

Премьер-министр Индии Нарендра Моди лично примет участие в саммите БРИКС, который пройдет в ЮАР в конце августа. Об этом сообщили в офисе премьер-министра Индии по итогам переговоров с президентом ЮАР Сирилом Рамафосой.

Источник: Reuters

«Президент Рамафоса пригласил премьер-министра на саммит БРИКС, который пройдет в Южной Африке 22—24 августа 2023 г., и проинформировал его о подготовке к нему. Премьер-министр принял приглашение и отметил, что с нетерпением ждет своего визита в Йоханнесбург для участия в саммите», — сказано в сообщении.

Ранее газета The Economic Times со ссылкой на источники сообщала, что Моди может принять участие в саммите дистанционно. О таком варианте развития событий сообщал и ТАСС со ссылкой на источники. По информации агентства, окончательное решение должно было быть принято ближе к датам саммита.

Саммит БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР) пройдет в ЮАР с 22 по 24 августа. Он состоится в очном формате впервые за три года. По плану, на него приедут лидеры четырех государств, а президент РФ Владимир Путин примет участие в саммите по видеосвязи. Непосредственно на саммите Москву будет представлять министр иностранных дел Сергей Лавров. Ранее в пресс-службе президента ЮАР сообщили, что отказ Путина от очного участия в саммите произошел «по обоюдному согласию» сторон.

Во время загрузки произошла ошибка.
Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Власти сформировали 10 условий для выхода иностранцев из российского бизнеса
Доходы от рекламы топ-10 авторских Telegram-каналов в 2023 году выросли в 2,7 раза
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеИспользование материаловОбратная связьКарта сайта
Путин ВладимирБРИКС