Венесуэла подала официальную заявку на вступление в БРИКС

«Президент Венесуэлы Николас Мадуро официально объявил о заявке на вступление в БРИКС, и Министерство иностранных дел направило соответствующий запрос», — сообщила Родригес в интервью государственному телеканалу Venezolana de Televisi? n в Нью-Дели, где она принимает участие в работе Совета Индия — Латинская Америка и карибские страны.
Вице-президент подчеркнула, что Венесуэла «поставит на службу комиссии по энергетике БРИКС крупнейшие в мире запасы нефти» и будет содействовать развитию «новых отношений сотрудничества» и «строительству многополярного мира». Она отметила, что Венесуэла находится «в авангарде строительства международных отношений без гегемонии, шантажа и односторонних ограничительных мер, которые грубо нарушают международное право». По ее словам, «венесуэльский народ требует отмены незаконных санкций», введенных против страны.
«Мир, в котором одна держава, находящаяся в упадке, претендует быть хозяином планеты и отдавать приказы другим странам, не может существовать, и этому миру уже пришел конец», — заявила Родригес и добавила, что Венесуэла вместе с БРИКС «строит новый многополярный мир».
Ожидается, что на саммите БРИКС, который пройдет в Йоханнесбурге 22—24 августа, будут рассмотрены официальные заявки на вступление в объединение, поданные несколькими странами.