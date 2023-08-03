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22:44 (мск), источник: ТАСС

Венесуэла подала официальную заявку на вступление в БРИКС

КАРАКАС, 3 августа. /ТАСС/. Исполнительный вице-президент Венесуэлы Дельси Родригес подтвердила, что страна направила официальный запрос на вступление в БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР).

Источник: AP 2023
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«Президент Венесуэлы Николас Мадуро официально объявил о заявке на вступление в БРИКС, и Министерство иностранных дел направило соответствующий запрос», — сообщила Родригес в интервью государственному телеканалу Venezolana de Televisi? n в Нью-Дели, где она принимает участие в работе Совета Индия — Латинская Америка и карибские страны.

Вице-президент подчеркнула, что Венесуэла «поставит на службу комиссии по энергетике БРИКС крупнейшие в мире запасы нефти» и будет содействовать развитию «новых отношений сотрудничества» и «строительству многополярного мира». Она отметила, что Венесуэла находится «в авангарде строительства международных отношений без гегемонии, шантажа и односторонних ограничительных мер, которые грубо нарушают международное право». По ее словам, «венесуэльский народ требует отмены незаконных санкций», введенных против страны.

«Мир, в котором одна держава, находящаяся в упадке, претендует быть хозяином планеты и отдавать приказы другим странам, не может существовать, и этому миру уже пришел конец», — заявила Родригес и добавила, что Венесуэла вместе с БРИКС «строит новый многополярный мир».

Ожидается, что на саммите БРИКС, который пройдет в Йоханнесбурге 22—24 августа, будут рассмотрены официальные заявки на вступление в объединение, поданные несколькими странами.

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