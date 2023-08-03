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3 августа, источник: © РИА Новости

Вучич рассказал об антироссийской политике Запада в Сербии

БЕЛГРАД, 3 авг — РИА Новости. Сербский президент Александр Вучич раскрыл примеры гибридных методов борьбы Запада с Россией и руководством Сербии в интернет-пространстве региона.

Источник: © РИА Новости

«Они везде видят российскую пропаганду, а я вам открою, как ведется пропаганда против нас: появится в Telegram какой-нибудь “Зеленый медведь”, и вы подумаете, что это пророссийски ориентировано, а потом — там каждая вторая, третья новость против Вучича. Когда проверяем, откуда они — понимаем, что идет из одной соседней страны, которая — член НАТО и под большим влиянием извне», — заявил Вучич Радио и телевидению Сербии в ходе поездки в Республику Сербскую Боснии и Герцеговины.

По его словам, речь в этом примере идет об одном южном государстве-соседе Сербии, которое «очень любит и клянется в верности НАТО».

«Они делают это с целью отделить часть населения, которое патриотически настроено, от государства Сербии и направить их на то, чтобы устроить революцию, ведь известно, что тогда править станет кто-то на побегушках у Запада, а не тот, кто за Россию», — подчеркнул Вучич.

По его словам, под его руководством Сербия проводит самостоятельную и независимую политику, у нее есть свои внешнеполитические цели, она находится на европейском пути, но «не будет разрушать традиционные дружеские отношения, кто бы этого ни требовал».

Он отметил, что радуется предстоящей в октябре поездке в Китай на саммит инициативы «Пояс и путь» и подписанию там 38 договоров.

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