США и Украина начали переговоры о гарантиях безопасности Киеву

«Да, мы можем подтвердить это», — сказал собеседник агентства, отвечая на письменный запрос.
Ранее информацию о начале таких переговоров опубликовала украинская сторона.
Как сообщал ранее на брифинге официальный представитель госдепартамента Мэттью Миллер, переговоры должны были начаться на этой неделе в виртуальном формате. По словам Миллера, от американской стороны делегацию на них будет возглавлять заместитель помощника госсекретаря США по делам Европы и Азии.
Дипломат также подчеркивал, что усилия на этом направлении не станут заменой военной помощи, которую Штаты оказывают Киеву.
Москва не раз предупреждала западные страны, что поставки вооружений Украине ничего не меняют и лишь затягивают конфликт. Как подчеркивал глава МИД Сергей Лавров, США и НАТО напрямую участвуют в этом противостоянии не только поставками оружия, но и подготовкой кадров.