Свергнутый глава Нигера обратился к США и миру с просьбой восстановить порядок в стране

«В час нужды я призываю правительство США и все международное сообщество помочь нам восстановить конституционный порядок. Единственный способ добиться существенного прогресса в борьбе против бедности и терроризма — вместе сражаться за наши общие ценности, включая демократический плюрализм и уважение верховенства закона», — написал он в четверг в статье для газеты The Washington Post.
Базум также предупредил мировое сообщество, что последствия переворота в стране могут иметь разрушительные последствия далеко за ее пределами.
«Эта попытка переворота — трагедия для нигерийцев, но ее успех будет иметь катастрофические последствия далеко за нашими границами», — написал он в четверг.