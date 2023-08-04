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02:46 (мск), источник: ТАСС

Свергнутый глава Нигера обратился к США и миру с просьбой восстановить порядок в стране

ВАШИНГТОН, 4 августа. /ТАСС/. Свергнутый президент Нигера Мохамед Базум обратился к США и мировому сообществу с просьбой помочь восстановить конституционный порядок в стране.

Источник: AFP 2023

«В час нужды я призываю правительство США и все международное сообщество помочь нам восстановить конституционный порядок. Единственный способ добиться существенного прогресса в борьбе против бедности и терроризма — вместе сражаться за наши общие ценности, включая демократический плюрализм и уважение верховенства закона», — написал он в четверг в статье для газеты The Washington Post.

Базум также предупредил мировое сообщество, что последствия переворота в стране могут иметь разрушительные последствия далеко за ее пределами.

«Эта попытка переворота — трагедия для нигерийцев, но ее успех будет иметь катастрофические последствия далеко за нашими границами», — написал он в четверг.

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