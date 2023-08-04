Российские и китайские корабли «уничтожили» подлодку противника

«Действуя в юго-западной части Берингова моря отряд кораблей ВМФ РФ и ВМС НОАК провел противолодочное учение, в ходе которого были отработаны поиск, сопровождение и уничтожение подводной лодки условного противника», — говорится в сообщении.
Отмечается, что для обнаружения подводной лодки, которая, по легенде учений, скрытно вошла в закрытый для плавания район, использовались корабельные гидроакустические средства поиска. Кроме того, применялись палубные противолодочные вертолеты Ка-27ПЛ.
Военные двух стран определили координаты и параметры движения цели, после чего были выработаны рекомендации на применение оружия. Для поражения условной субмарины моряки выполнили залп реактивными глубинными бомбами. При этом экипажи кораблей двух стран произвели обмен опытом по решению противолодочных задач.
В отделе информационного обеспечения ТОФ уточнили, что в ходе учений, которые начались 28 июля, корабли ВМФ России и ВМС Китая прошли Японское море, пролив Лаперуза, Охотское море и Камчатский пролив. Моряки отработали совместное тактическое маневрирование, провели тренировки по связи, посадки и взлеты вертолетов с палуб кораблей друг друга. Всего отряд прошел свыше 2300 морских миль.
Третье совместное российско-китайское морское патрулирование акватории Тихого океана проводится для укрепления военно-морского сотрудничества между Россией и Китаем, поддержания мира и стабильности в Азиатско-Тихоокеанском регионе, мониторинга морской акватории и охраны объектов морской экономической деятельности РФ и КНР.
В состав международного отряда входят российские большие противолодочные корабли «Адмирал Трибуц» и «Адмирал Пантелеев», корветы «Гремящий» и «Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов», а также средний морской танкер «Печенга». От Китая в патрулировании участвуют эскадренные миноносцы «Гуйян» и «Цицикар», сторожевые корабли «Тунлин» и «Жичжао», корабль комплексного снабжения «Тайху».