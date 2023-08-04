Проект о лишении свободы за уклонение от мобилизации внесут осенью

Законопроектом предлагается добавить в ст. 328 УК третью часть, в которой будет идти речь о наказании за уклонение от мобилизации. Документ предусматривает в качестве наказания штраф до 500 тыс. руб. или лишение свободы на срок до пяти лет. Правительство поддержало эту инициативу.
Картаполова также попросили прокомментировать решение суда в ХМАО, который постановил, что полученная от предприятия бронь не является абсолютным основанием для предоставления отсрочки от мобилизации и военкомы все равно могут мобилизовать таких граждан. В ответ депутат заявил, что бронирование — это «временное состояние гражданина», оно «не является непреложным основанием для отсрочки или освобождения от службы», его условия и порядок могут меняться в зависимости от ситуации.
«Проще говоря, все, что принимают люди, люди могут и отменить. И в этом нет ничего страшного. В Великую Отечественную войну, например, очень многие граждане, забронированные за предприятиями, шли на фронт добровольцами и доблестно сражались, защищали страну», — добавил Картаполов.
Ввести уголовное наказание за уклонение от мобилизации в Госдуме планировали еще прошлой осенью, однако после завершения призыва по частичной мобилизации депутаты отказались от этой идеи. Они пояснили, что инициатива стала неактуальной.
Снова упоминание уголовной ответственности появилось в конце июля, в утвержденной правительством специальной форме повестки для мобилизации. Прошлой осенью военнообязанных извещали о мобилизации с помощью типовой повестки для срочного призыва. В новой форме повестки не упоминается слово «частичная», а текст ссылается на указ президента «об объявлении мобилизации», тогда как в сентябре был подписал указ «Об объявлении частичной мобилизации».
В июне Владимир Путин говорил, что не видит на данный момент необходимость проводить дополнительную мобилизацию. При этом он признал, что «мобилизованных когда-то надо будет возвращать домой». «Вопрос сроков будет решаться в зависимости от ситуации», — добавил Путин.