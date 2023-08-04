В Главном управлении разведки Украины назвали сложной для Киева ситуацию на фронте

«Ситуация на поле боля сложная», — приводит пресс-служба ведомства заявления Скибицкого из его интервью одному из изданий Северной Македонии.
По его словам, Украина нуждается в значительном количестве боеприпасов, средств противовоздушной обороны, а также дальнобойных орудий.
Накануне оперативное командование «Юг» Вооруженных сил Украины назвало обстановку в южной части страны стабильно сложной.
Как сообщали в Минобороны РФ, украинская армия с 4 июня безуспешно предпринимает попытки наступления. Президент РФ Владимир Путин подчеркивал, что украинские войска не имеют успеха ни на одном направлении. 23 июля на встрече с лидером Белоруссии Александром Лукашенко в Санкт-Петербурге он заявил о провале контрнаступления Киева.
Министр обороны Алексей Резников в интервью телеканалу CNN признал, что контрнаступление отстает от графика, мотивировав это нехваткой боеприпасов и систем противовоздушной обороны. Представитель воздушных сил Юрий Игнат отмечал превосходство российских войск в радиоэлектронной борьбе, считая его одной из причин, по которой буксует контрнаступление.