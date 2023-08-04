14:27 (мск), источник: © РИА Новости
Путин подписал закон о блокировке средств попавших под санкции иностранцев
Путин подписал закон о блокировке средств и имущества попавших под санкции иностранцев.
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МОСКВА, 4 авг — РИА Новости. Президент Владимир Путин подписал закон о блокировке средств и имущества иностранных юридических лиц, против которых Россия ввела ограничительные меры, следует из документа на официальном портале правовой информации.
В 2018 году в ответ на недружественные действия киевских властей российский лидер принял решение ввести специальные экономические меры в отношении отдельных украинских организаций и граждан. С тех пор была наработана правоприменительная практика, согласно которой и был подготовлен и принят этот закон.
Он предусматривает единый подход к применению специальных мер, направленных на запрет или ограничение финопераций, блокирование средств и другого имущества, а также финансовых операций, совершаемых в интересах попавших под ограничения лиц.
Сейчас такие меры применяются в отношении иностранных государств, органов и должностных лиц, если их действия угрожают интересам и безопасности России и нарушают права и свободы ее граждан. Решение об их введении в каждом конкретном случае принимает президент на основе предложений Совета безопасности.
Новая законодательная инициатива, принятая Госдумой, дополняет закон «О специальных экономических мерах и принудительных мерах» понятием «блокируемые лица». Под ним фактически понимаются лица, чьи средства блокируются в рамках экономических ограничений. При этом к блокируемым лицам, помимо иностранных государств, а также иностранных организаций и граждан, лиц без гражданства, отнесены и подконтрольные им юрлица, в которых такие организации и граждане вправе прямо или косвенно распоряжаться самостоятельно или совместно более 50% голосов в высшем органе управления.
Организации, осуществляющие операции с деньгами и иным имуществом, в том числе кредитные, страховые и микрофинансовые, операторы финансовых платформ, а также операторы информсистем, где осуществляется выпуск цифровых финансовых активов, и операторы обмена ЦФА должны будут блокировать операции таких подконтрольных иностранцам юрлиц. Банк России будет вправе применять к поднадзорным ему организациям, которые не выполняют эту обязанность, различные меры воздействия, а при неоднократном нарушении в течение года — отзывать у них лицензию.
Организаторы азартных игр в букмекерской конторе или тотализаторе будут также обязаны отказывать в приеме ставок и выплате выигрыша участникам игр, если к ним применяются специальные экономические меры. В случае неоднократного в течение года неисполнения этой обязанности ФНС России будет вправе через суд потребовать аннулирования их лицензии.
Закон вступает в силу через 180 дней после официального опубликования.