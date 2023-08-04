20:11 (мск), источник: РБК
Картаполов перечислил, что будет считаться уклонением от мобилизации
Самовольное оставление воинской части мобилизованным и неявка в военкомат после получения повестки будет считаться уклонением от службы по мобилизации, заявил ТАСС глава думского комитета по обороне Андрей Картаполов. Он добавил, что законопроект могут принять в трех чтениях в осеннюю сессию, сейчас его еще не внесли в Думу. Если проект будет принят, то за уклонение будет грозить до 5 лет лишения свободы или штраф в размере до 500 тыс. руб.