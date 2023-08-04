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20:11 (мск), источник: РБК

Картаполов перечислил, что будет считаться уклонением от мобилизации

Самовольное оставление воинской части мобилизованным и неявка в военкомат после получения повестки будет считаться уклонением от службы по мобилизации, заявил ТАСС глава думского комитета по обороне Андрей Картаполов. Он добавил, что законопроект могут принять в трех чтениях в осеннюю сессию, сейчас его еще не внесли в Думу. Если проект будет принят, то за уклонение будет грозить до 5 лет лишения свободы или штраф в размере до 500 тыс. руб.

Источник: РИА "Новости"

Автором законопроекта выступил сам Картаполов. Поправки должны дополнить статью 328 Уголовного кодекса новой частью об уголовном наказании за уклонение от призыва на военную службу в рамках мобилизации или в условиях военного времени.

Депутат объяснял необходимость введения уголовной ответственности за уклонение от службы по мобилизации «выравниванием ситуации», поскольку в Уголовном кодексе уже есть наказание за уклонение от срочной службы. По его словам, законопроект «более чем актуальный, так что тянуть с процедурой нет никакой необходимости».

При этом Картаполов исключил связь между этим законопроектом и новой волной мобилизации, которой, по его словам, в стране «и не пахнет». Однако 25 июля Картаполов говорил, что новые законы о воинском призыве написаны «под большую войну», которой «уже попахивает», и «под общую мобилизацию».

Президент Владимир Путин 4 августа подписал закон об увеличении верхнего призывного возраста с 27 до 30 лет. Нижняя осталась прежней — 18 лет.

21 сентября 2022 года Путин объявил частичную мобилизацию в стране, через семь месяцев после начала военных действий на Украине. 28 октября министр обороны Сергей Шойгу отчитался о выполнении задачи по призыву 300 тыс. россиян.

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