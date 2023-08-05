Мадуро обвинил Трампа в организации покушения на него в 2018 году

Одним из ключевых организаторов покушения господин Мадуро назвал бывшего депутата венесуэльского парламента Хулио Борхеса, который находится в Колумбии.
«По прошествии нескольких лет стало известно о персональной и прямой ответственности экс-президента Дональда Трампа, Белого дома и правительства Дональда Трампа, которые приказали колумбийскому президенту подготовить покушение», — заявил господин Мадуро на праздновании 86-летия Национальной гвардии Венесуэлы (цитата по ТАСС).
Президент Венесуэлы отметил, что Хуан Мануэль Сантос в последние дни своего президентства в Колумбии финансировал «подготовку террористической группы» и за несколько дней до покушения говорил, что скоро в Венесуэле «произойдут коллапс и смена режима».
Покушение на господина Мадуро было совершено 4 августа 2018 года. Тогда во время парада к нему попытались подлететь два беспилотника с взрывчаткой. Снайперы из президентской охраны сбили дроны на подлете. 17 фигурантов дела приговорили к тюремным срокам.