Обнимающиеся на берегу реки медвежата попали на видео Это дети известной жительницы американского заповедника, самки 026
Фоторепортажи
10Европа переживает аномальную жару
19Опубликован шорт-лист конкурса «Астрономический фотограф года»
Главное
Спецоперация на Украине
06:10 (мск), источник: Коммерсантъ

Мадуро обвинил Трампа в организации покушения на него в 2018 году

Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что покушение на него в 2018 году организовал лично Дональд Трамп, который на тот момент был президентом США. По его словам, американская администрация приказала сделать это колумбийским властям.

Источник: AP 2023

Одним из ключевых организаторов покушения господин Мадуро назвал бывшего депутата венесуэльского парламента Хулио Борхеса, который находится в Колумбии.

«По прошествии нескольких лет стало известно о персональной и прямой ответственности экс-президента Дональда Трампа, Белого дома и правительства Дональда Трампа, которые приказали колумбийскому президенту подготовить покушение», — заявил господин Мадуро на праздновании 86-летия Национальной гвардии Венесуэлы (цитата по ТАСС).

Президент Венесуэлы отметил, что Хуан Мануэль Сантос в последние дни своего президентства в Колумбии финансировал «подготовку террористической группы» и за несколько дней до покушения говорил, что скоро в Венесуэле «произойдут коллапс и смена режима».

Покушение на господина Мадуро было совершено 4 августа 2018 года. Тогда во время парада к нему попытались подлететь два беспилотника с взрывчаткой. Снайперы из президентской охраны сбили дроны на подлете. 17 фигурантов дела приговорили к тюремным срокам.

Леонид Уварчев

Во время загрузки произошла ошибка.
Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Минобороны сообщило о больших проблемах с мобилизацией
Путин сделал заявление о переговорах с Украиной
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеИспользование материаловОбратная связьКарта сайта
расследованиеТрамп Дональд