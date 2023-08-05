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06:47 (мск), источник: © РИА Новости

Захарова заявила о цели открытия посольств в Африке

МОСКВА, 5 авг — РИА Новости. Россия планирует обеспечить максимальную представленность в Африке, заявила РИА Новости официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя планы открытия посольств на континенте.

Источник: © РИА Новости

«В условиях, когда внимание России к Африке неуклонно растет, президентом России Владимиром Путиным поставлена задача по наращиванию дипломатического присутствия на континенте, что подразумевает открытие новых точек или увеличение штата сотрудников в уже существующих российских загранучреждениях», — сказала она.

По словам Захаровой, «процесс идет, в планах — обеспечить максимальную представленность России в Африке».

«Не хотелось бы забегать вперед: где и когда заработают наши посольства мы обязательно сообщим, как только будут достигнуты соответствующие договоренности и приняты окончательные решения», — добавила она.

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