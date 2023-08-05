Захарова заявила о цели открытия посольств в Африке

«В условиях, когда внимание России к Африке неуклонно растет, президентом России Владимиром Путиным поставлена задача по наращиванию дипломатического присутствия на континенте, что подразумевает открытие новых точек или увеличение штата сотрудников в уже существующих российских загранучреждениях», — сказала она.
По словам Захаровой, «процесс идет, в планах — обеспечить максимальную представленность России в Африке».
«Не хотелось бы забегать вперед: где и когда заработают наши посольства мы обязательно сообщим, как только будут достигнуты соответствующие договоренности и приняты окончательные решения», — добавила она.