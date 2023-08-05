Шойгу вручил госнаграды военным в зоне спецоперации

«Министр обороны Российской Федерации генерал армии Сергей Шойгу в зоне проведения специальной военной операции на краснолиманском направлении вручил государственные награды и наградное огнестрельное оружие военнослужащим группировки войск “Центр”», — говорится в сообщении.
«Поздравляю вас с этими наградами, наградами заслуженными. Уверен, что вы и дальше будете верой и правдой служить нашей стране, нашему делу. Победы, здоровья, и всем живыми домой!» — сказал Шойгу в ходе церемонии.
За проявленные самоотверженность и героизм он вручил военным ордена Мужества и «За заслуги перед Отечеством», знаки отличия «Георгиевский крест» и медали «За отвагу». Офицеры, проявившие личное мужество, были награждены именным оружием — пистолетами Ярыгина.
После награждения Шойгу пообщался с бойцами. Как показано в ролике, опубликованном Минобороны, Шойгу поинтересовался, есть ли среди награждаемых герои, уничтожившие или захватившие военную технику противника. Командир танковой роты доложил, что уничтожил в бою два вражеских танка и получил за это специальные выплаты.
Шойгу спросил, появились ли в зоне ответственности группировки танки Leopard, на что командующий группировкой генерал-лейтенант Андрей Мордвичев ответил, что они еще так и не дошли до линии боевого соприкосновения.
«Наши ребята их там крепко бьют, так что, может, до вас и не доедут еще. Молодцы! Еще раз благодарю за службу, удачи вам, ребята!» — сказал министр.