Обнимающиеся на берегу реки медвежата попали на видео Это дети известной жительницы американского заповедника, самки 026
Фоторепортажи
10Европа переживает аномальную жару
25Вставить в рамку: победители и финалисты фотоконкурса The Big Picture 2023
08:46 (мск), источник: © РИА Новости

Шойгу вручил госнаграды военным в зоне спецоперации

МОСКВА, 5 авг — РИА Новости. Министр обороны России Сергей Шойгу вручил госнаграды и именное оружие российским военным, выполняющим боевые задачи в зоне спецоперации на краснолиманском направлении, сообщили в субботу в пресс-службе Минобороны.

Спецоперация на Украине
Источник: Министерство обороны Российской Федерации

«Министр обороны Российской Федерации генерал армии Сергей Шойгу в зоне проведения специальной военной операции на краснолиманском направлении вручил государственные награды и наградное огнестрельное оружие военнослужащим группировки войск “Центр”», — говорится в сообщении.

«Поздравляю вас с этими наградами, наградами заслуженными. Уверен, что вы и дальше будете верой и правдой служить нашей стране, нашему делу. Победы, здоровья, и всем живыми домой!» — сказал Шойгу в ходе церемонии.

За проявленные самоотверженность и героизм он вручил военным ордена Мужества и «За заслуги перед Отечеством», знаки отличия «Георгиевский крест» и медали «За отвагу». Офицеры, проявившие личное мужество, были награждены именным оружием — пистолетами Ярыгина.

После награждения Шойгу пообщался с бойцами. Как показано в ролике, опубликованном Минобороны, Шойгу поинтересовался, есть ли среди награждаемых герои, уничтожившие или захватившие военную технику противника. Командир танковой роты доложил, что уничтожил в бою два вражеских танка и получил за это специальные выплаты.

Шойгу спросил, появились ли в зоне ответственности группировки танки Leopard, на что командующий группировкой генерал-лейтенант Андрей Мордвичев ответил, что они еще так и не дошли до линии боевого соприкосновения.

«Наши ребята их там крепко бьют, так что, может, до вас и не доедут еще. Молодцы! Еще раз благодарю за службу, удачи вам, ребята!» — сказал министр.

Справка
Что известно о новых правилах призыва на срочную службуПрезидент РФ Владимир Путин подписал закон, устанавливающий призывной возраст для срочной службы от 18 до 30 лет. Документ опубликован на официальном портале правовой информации. По сравнению с действующими правилами верхняя границы призывного возраста сдвигается на три года: с 27 до 30 лет. Нижняя граница при этом остается неизменной. Закон вступает в силу с 1 января 2024 года
Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Зеленский угодил в 'тройную ловушку' Путина
Доигрались: у США отобрали самое ценное за долги
Возрастное ограничение 18+
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеИспользование материаловОбратная связьКарта сайта