Турция провела переговоры с США и Украиной по «зерновой сделке»

В ходе телефонного разговора, который состоялся по просьбе Блинкена, они с министром Фиданом также обсудили процесс нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией и расширение НАТО, пишет РИА «Новости».
Ранее Лайф писал о том, что главы МИД Турции и Украины Хакан Фидан и Дмитрий Кулеба по телефону обсудили шаги для восстановления зерновой сделки.
Напомним, 18 июля Москва вышла из зерновой сделки из-за полного игнорирования российской части. Также были отозваны гарантии безопасности в черноморском коридоре. В Кремле отметили готовность вернуться к исполнению сделки при выполнении обещаний.