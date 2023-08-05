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20:48 (мск), источник: Life.ru

Турция провела переговоры с США и Украиной по «зерновой сделке»

Глава МИД Турции Хакан Фидан обсудил с американским коллегой Энтони Блинкеном несколько вопросов, включая возобновление приостановленной ранее зерновой сделки.

Источник: Reuters

В ходе телефонного разговора, который состоялся по просьбе Блинкена, они с министром Фиданом также обсудили процесс нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией и расширение НАТО, пишет РИА «Новости».

Ранее Лайф писал о том, что главы МИД Турции и Украины Хакан Фидан и Дмитрий Кулеба по телефону обсудили шаги для восстановления зерновой сделки.

Напомним, 18 июля Москва вышла из зерновой сделки из-за полного игнорирования российской части. Также были отозваны гарантии безопасности в черноморском коридоре. В Кремле отметили готовность вернуться к исполнению сделки при выполнении обещаний.

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