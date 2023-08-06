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Спецоперация на Украине
00:48 (мск), источник: ТАСС

Подоляк заявил о существенном дефиците оружия у ВСУ

Советник главы офиса президента Украины также отметил, что аналогичная ситуация наблюдается с оборудованием для разминирования.

Источник: AP 2023

МОСКВА, 5 августа. /ТАСС/. Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк назвал существенным дефицит оружия у Вооруженных сил страны.

«[Оружия] не то что недостаточно, это так мягко говорите. Его с точки зрения паритетности ведения боевых действий, действительно, существенный дефицит», — сказал он в эфире украинского телеканала «Дом».

Подоляк хочет получить от Запада больше ракет и крупнокалиберных боеприпасов. По его словам, также «есть определенный дефицит» оборудования для разминирования.

Он также хочет, чтобы Украина «резко нарастила возможность быстрого ремонта бронетехники». При этом Подоляк добавил, что ключевым вопросом в переговорах с западными партнерами остается передача Киеву систем противовоздушной обороны и истребителей F-16.

В субботу вечером президент Украины Владимир Зеленский заявил, что на следующей неделе ожидает от Запада новых решений о пакетах военной помощи Киеву.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью RT Arabic сообщал, что задача демилитаризации Украины фактически во многом выполнена, Киев использует все меньше собственного оружия.

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