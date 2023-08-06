03:28 (мск), источник: © РИА Новости
Гутерреш не назвал страну, сбросившую бомбу на Хиросиму
ООН, 6 авг — РИА Новости. Генсек ООН Антониу Гутерреш вспомнил о жертвах бомбардировки Хиросимы, но не назвал страну, ответственную за их гибель.
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В августе 1945 года США сбросили атомные бомбы на японские города Хиросима и Нагасаки. От атомного взрыва и его последствий в Хиросиме из 350-тысячного населения погибли 140 тысяч человек, в Нагасаки — 74 тысячи. Подавляющее большинство жертв атомной бомбардировки были мирными жителями. В годовщину трагических событий — 6 и 9 августа — в Хиросиме и Нагасаки ежегодно проходит «Церемония мира».
Послание от имени Гутерреша зачитала его заместитель по вопросам разоружения Идзуми Накамицу.
«Почти восемь десятилетий назад Хиросиму испепелила ядерная бомба. Тем не менее, как известно любому, кто побывал здесь, воспоминания никогда не тускнеют», — сказала Накамицу.
Накамицу от лица генсека ООН призвала страны к ядерному разоружению.
«Потому что барабаны ядерной войны снова бьют. Недоверие и разногласия растут. Ядерная тень, нависшая над холодной войной, снова появилась. И некоторые страны в очередной раз безрассудно бряцают ядерным мечом, угрожая применением этого орудия уничтожения», — указала замгенсека.
«Любое применение ядерного оружия недопустимо. Мы не будем сидеть сложа руки, пока ядерные государства стремятся создать еще более опасные вооружения. Ликвидация ядерного оружия остается наивысшим приоритетом ООН в области разоружения. Мы не успокоимся, пока ядерная тень не исчезнет раз и навсегда. Довольно Хиросимы. Довольно Нагасаки», — зачитала Накамицу, так и не упомянув ни разу о роли США в произошедшей трагедии.