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12:38 (мск), источник: © РИА Новости

Китай в Джидде предложил учесть позицию России по Украине, пишут СМИ

МОСКВА, 6 авг — РИА Новости. Китай на переговорах по Украине в саудовском городе Джидда предлагает способ учесть в дискуссиях красные линии и опасения России, сообщает газета Wall Street Journal со ссылкой на западных дипломатов.

Источник: РИА "Новости"

«Китай, будучи важнейшим зарубежным союзником России, играет решающую роль в продвижении переговоров и, вероятно, предлагает способ отразить в дискуссиях некоторые красные линии и опасения Москвы», — пишет газета со ссылкой на западных дипломатов.

По данным газеты, высшее руководство Саудовской Аравии и Украины «настойчиво добивались участия Пекина» в переговорах.

Как отмечается в материале, в ходе переговоров Китай снова представил мирный план из 12 пунктов по урегулирования конфликта Москвы и Киева. Европейские дипломаты, в свою очередь, заявили, что прекращение огня без предварительных условий может привести к заморозке конфликта.

По данным американского чиновника, на которого ссылается газета, спецпредставитель КНР по делам Евразии Ли Хуэй встретился в кулуарах с советником президента США по нацбезопасности Джейком Салливаном и заместителем госсекретаря США по политическим делам Викторией Нуланд. Детали беседы не уточняются.

Ранее сообщалось, что Саудовская Аравия намерена провести в августе в Джидде переговоры по Украине, на которые пригласят представителей до 30 стран, но не России. Свое участие уже подтвердили ряд стран, в числе которых США, Великобритания, ЮАР, Польша и ЕС. В свою очередь, президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор заявил, что его правительство не будет участвовать в переговорах без России.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что Кремль будет следить за встречей в Саудовской Аравии по Украине, предстоит понять, какие цели ставятся.

В МИД РФ, комментируя переговоры по Украине в Джидде, заявляли, что закреплять на политическом уровне решения по украинскому кризису без участия России — это абсурд и нонсенс, но для их обсуждения есть «полное поле для творчества».

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