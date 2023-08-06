Медведев заявил, что переговоры с Украиной пока не нужны

Российский политик прокомментировал стартовавшие в Джидде переговоры по Украине, на которые не пригласили Россию. Медведев написал, что «трудно осуждать желание закончить войну» и «невозможно спорить с отсылками к Уставу ООН при понимании того, что помимо суверенитета там есть еще и право наций на самоопределение».
«Но всякие предложения о мире имеют шансы на успех при соблюдении трёх ключевых условий. Участие обеих сторон конфликта. А этого нет. Учёт исторического контекста. А он таков: страны Украины никогда не было до 1991 года. Она осколок Российской империи. Учёт текущих реалий. А они таковы: Украина находится в стадии полураспада, а часть её территорий вернулась в Россию. Тот посредник, который готов будет признать эти очевидные вещи, имеет шансы на успех. Все прочие — никаких», — написал Медведев.
«Впрочем, и сами переговоры пока не нужны. Враг должен приползти на коленях, моля о пощаде», — подчеркнул зампредседателя Совбеза.
В субботу в Джидде начались переговоры по Украине, на которые пригласили представителей около 30 стран, но не России. Свое участие подтвердили ряд государств, в числе которых США, Великобритания, ЮАР, Польша и ЕС. В свою очередь, президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор заявил, что его правительство не будет участвовать в переговорах без России.