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14:40 (мск), источник: Ведомости

Ирак объявил о блокировке мессенджера Telegram

Власти Ирака объявили о блокировке в республике мессенджера Telegram, решение связано с национальной безопасностью страны и желанием сохранить персональные данные пользователей, сообщили в министерстве коммуникации Ирака.

Источник: AP 2023

«Блокирование Telegram проведено на основании указаний компетентных органов, связанных с национальной безопасностью страны, а также с целью сохранения персональных данных граждан, что не соблюдалось упомянутым выше мессенджером», — говорится в заявлении (цитата по ТАСС).

По данным ведомства, власти требовали от управляющей компании «сотрудничать в закрытии платформ, ответственных за утечку данных официальных государственных учреждений и личной информации иракцев», но запросы игнорировались.

В конце апреля суд Бразилии постановил заблокировать Telegram в стране, но через два дня отменил это решение. При этом судья оставил в силе ежедневный штраф в размере около $200 000 за непредоставление мессенджером информации, которую запросили правоохранители.

В 2020 г. основатель Telegram Павел Дуров обратился к программистам и разработчикам, поддерживавшим работу мессенджера в условиях его блокировки в России, и предложил им сосредоточить свои усилия на Иране и Китае, где власти запретили работу Telegram.

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