Песков заявил об отсутствии оснований для мирного соглашения с Украиной

«Оснований для соглашения на данный момент нет. Мы продолжим операцию в обозримом будущем», — сказал он в беседе с газетой The New York Times.
Песков, отвечая на вопрос журналиста, указал, что Россия не собирается присоединять дополнительные территории Украины. Пресс-секретарь президента РФ подчеркнул, что страна лишь хочет контролировать свои территории, принадлежность которых зафиксирована в конституции.
Еще в конце июля Песков подчеркивал, что сейчас невозможно выйти к мирному урегулированию конфликта с участием киевского режима. Он отметил, что киевский режим не хочет и не может хотеть мира, пока его используют исключительно как инструмент в столкновении коллективного Запада с Россией.
Кроме того, 1 июля президент Украины Владимир Зеленский заявил, что его страна будет готова к мирному диалогу только тогда, когда украинская армия выйдет к границам 1991 года. Границу от 24 февраля 2022-го он назвал контактной линией, а поэтому выход к ней не приведет к началу переговоров.