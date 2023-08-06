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15:57 (мск), источник: Известия

Пушилин наградил звездами Героя ДНР разгромивший колонну ВСУ экипаж танка

Врио главы Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин 6 августа сообщил, что наградил звездами Героя ДНР экипаж танка «Алеша», остановивший атаку колонны Вооруженных сил Украины (ВСУ) на запорожском направлении.

Спецоперация на Украине
Источник: РИА "Новости"

«Наградил, как обещал, героический экипаж танка “Алеша”, который остановил атаку из восьми единиц вражеской техники», — написал он в своем Telegram-канале.

Золотые звезды героев ДНР были вручены старшему лейтенанту Расиму Баксикову, лейтенанту Александру Левакову и наводчику-оператору Алексею Неустроеву. Командир дивизии — генерал-майор Игорь Кузьменков был удостоен звания Героя ДНР.

Экипаж танка обнаружил колонну из восьми единиц украинской техники, попав ранее под артиллерийский обстрел ВСУ на запорожском направлении. В первые минуты боя наводчик-оператор боевой машины Алексей Неустроев уничтожил два украинских танка Т-72Б. В течение последующих 30 минут танкисты ликвидировали бронетранспортер М113 и пять американских БТР MaxxPro вместе с десантом.

Накануне министр обороны России Сергей Шойгу представил к званию Героев России экипаж танка «Алеша».

Экипаж танка обнаружил колонну из восьми единиц украинской техники, в том числе двух танков. В итоге в ходе боя были уничтожены два украинских танка Т-72Б, бронетранспортер М113 и пять бронетранспортеров MaxxPro с десантом.

1 августа членов экипажа представили к госнаградам за проявленное мужество и героизм.

Между тем военный эксперт Виктор Мураховский в интервью «Известиям» назвал подвигом действия российских танкистов. По его словам, экипаж «Алеши» проявил настоящий профессионализм в бою, поскольку подбить даже один танк дорогого стоит.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля прошлого года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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