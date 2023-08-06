Италия сократила численность своих военных в Нигере

В субботу вечером на базе ВВС «Практика-ди-Маре» приземлился борт, который доставил в Италию 65 военнослужащих и 10 представителей американских войск.
«При помощи этого рейса министерство обороны намеревалось еще больше увеличить материально-техническую автономность итальянской базы в Нигере, а также оптимизировать ее вместимость, если возникнет необходимость принять гражданских соотечественников и, в экстренной ситуации, эвакуировать их», — говорится в сообщении.
Как заявил глава Минобороны Гвидо Крозетто, на следующей неделе военное ведомство запланировало новые рейсы. В Ниамее остаются 254 итальянских военных. Они задействованы в миссии по обучению нигерских военнослужащих.
В среду под Римом приземлился специальный борт, направленный МИД Италии в Нигер для эвакуации итальянцев. По данным минобороны Италии, на борту прибыли 99 пассажиров, в том числе иностранцы, пожелавшие покинуть Нигер.