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23:00 (мск), источник: Известия

Украина получила от Чехии симулятор F-16 для обучения летчиков

Чехия поставила симулятор для обучения пилотов Вооруженных сил Украины (ВСУ) навыкам управления американским истребителем F-16. Об этом 6 августа сообщили в офисе украинского президента Владимира Зеленского.

Спецоперация на Украине
Источник: AP 2023

«Президенту продемонстрировали работу симулятора, переданного Украине Чехией, по подготовке пилотов к работе на самолетах западного образца F-16. На этом симуляторе украинские военные изучают особенности современной техники и ее возможности. Владимир Зеленский испытал работу комплекса на практике», — говорится в сообщении.

Ранее, 4 августа, газета Politico написала, что недостаточный уровень знания английского языка среди пилотов ВСУ оказался проблемой для их обучения на истребителях F-16.

В связи с этом 20 военных могут начать языковые курсы в Великобритании в августе.

2 августа Зеленский заявил, что украинские пилоты начнут тренировки на F-16 в августе. По его словам, поставки и боевое применение истребителей должны состояться как можно скорее.

За день до этого телеканал CNN сообщил, что США всё еще ждут, когда европейские официальные лица представят окончательный план обучения управлению F-16, который администрация американского президента Джо Байдена сможет одобрить. Отмечалось, что также отсутствует ясность в том, какие страны отправят истребители.

23 июля госсекретарь США Энтони Блинкен сказал, что Украина получит истребители F-16, но их передача займет несколько месяцев. Она также указал на важность подготовки украинских военных к эксплуатации истребителей.

Тогда же глава минобороны Украины Алексей Резников сообщил, что обучение пилотов ВСУ управлению F-16 начнется в августе.

Представитель командования Воздушных сил украинской армии Юрий Игнат 19 мая сообщил, что пилоты активно готовятся к обучению управлению F-16 — изучают английский язык и теорию.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины с началом спецоперации РФ по защите Донбасса, о которой Россия объявила 24 февраля 2022 года. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за агрессии украинских войск.

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