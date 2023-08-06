В США заявили, что неудачное наступление ВСУ показало уязвимость НАТО

В статье отмечается, что ни одна из армий Североатлантического альянса не участвовала в боевых действиях, подобных тем, которые пережила Украина за последние 18 месяцев.
«Стратегия альянса никогда не подвергалась серьезным испытаниям в конфликте с сильным противником», — сказал аналитик Дэвис Эллисон.
6 августа командующий 8-й общевойсковой армии Южного военного округа генерал-лейтенант Геннадий Анашкин заявлял, что украинские военные теряют позиции на Луганском направлении.
24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации на Украине в ответ на просьбу о помощи от глав Луганской и Донецкой народных республик (ЛНР и ДНР).
Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.