Обнимающиеся на берегу реки медвежата попали на видео Это дети известной жительницы американского заповедника, самки 026
Фоторепортажи
17Главный военно-морской парад в Санкт-Петербурге
25Вставить в рамку: победители и финалисты фотоконкурса The Big Picture 2023
6 августа, источник: Газета.Ру

В США заявили, что неудачное наступление ВСУ показало уязвимость НАТО

Неудачное наступление Вооруженных сил Украины (ВСУ) продемонстрировало уязвимость НАТО перед равным соперником, который обладает авиацией и высокотехнологичным вооружением. Об этом сообщает американский журнал Newsweek.

Спецоперация на Украине
Источник: Reuters

В статье отмечается, что ни одна из армий Североатлантического альянса не участвовала в боевых действиях, подобных тем, которые пережила Украина за последние 18 месяцев.

«Стратегия альянса никогда не подвергалась серьезным испытаниям в конфликте с сильным противником», — сказал аналитик Дэвис Эллисон.

6 августа командующий 8-й общевойсковой армии Южного военного округа генерал-лейтенант Геннадий Анашкин заявлял, что украинские военные теряют позиции на Луганском направлении.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации на Украине в ответ на просьбу о помощи от глав Луганской и Донецкой народных республик (ЛНР и ДНР).

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

Во время загрузки произошла ошибка.
Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Экс-гендиректора «Мосфильма» Досталя экстренно госпитализировали
Внебрачный сын Владимира Жириновского хочет получить наследство политика
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеИспользование материаловОбратная связьКарта сайта
НАТО