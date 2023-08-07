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10:03 (мск), источник: © РИА Новости

Украина стала одним из лидеров черной трансплантологии, заявила Захарова

МОСКВА, 7 авг — РИА Новости. Украина стала одним из мировых лидеров черной трансплантологии, Киев покрывает кровавый бизнес и потворствует ему, заявила в понедельник официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Источник: © РИА Новости

«Давно известно, что Украина стала одним из мировых лидеров черной трансплантологии. Связанные с незаконным изъятием органов из тел умерших людей скандалы стали появляться еще с конца 1990-х годов, что было вызвано ухудшением социально-экономического положения в стране», — говорится в статье Захаровой для издания «Российская газета».

Она добавила, что в июне 2023 года на украинско-словацкой границе был задержан мужчина, который будучи сотрудником некой благотворительной организации занимался торговлей украинскими детьми за рубеж, в том числе для пересадки органов. По словам дипломата, залог, который суд определил для преступника, составил всего миллион гривен, после его внесения обвиняемый в тяжком преступлении вышел на свободу и затерялся. Захарова подчеркнула, что при этом для наместника Киево-Печерской лавры митрополита Павла в качестве залога была назначена астрономическая сумма — 33 миллиона гривен.

«Это однозначно говорит о том, что украинское государство покрывает кровавый бизнес и потворствует ему. Есть также данные, которые свидетельствуют о причастности к нему окружения Владимира Зеленского», — отметила она.

Дипломат указала, что органами на Украине торгуют «не только в черном онлайне, но и в офлайне».

«Есть данные о том, что в июне 2023 года представители минздрава одной из натовских стран договорились с украинской стороной о поставке вагона-рефрижератора с человеческими органами и частями тела, которые чаще всего используют в трансплантологии. Это роговицы глаза, некоторые кости, соединительные ткани, сердца и печень», — сказала Захарова.

Она добавила, что с украинской стороной работали «индивидуальные предприниматели» при содействии людей также из минздрава Украины и офиса президента.

«Если кто-то сейчас вскрикнет: этого не может быть, напомню: на Украине легализованы посмертное донорство и продажа органов за границу. Странно другое, члены команды Зеленского не заинтересованы в обнародовании этих сведений, хотя сами же это решение и принимали», — заключила дипломат.

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