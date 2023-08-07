Украина стала крупнейшим получателем помощи США со Второй мировой войны

Газета приводит данные американской помощи для других стран: например Израиль за тот же период получил порядка $8,6 млрд, Египет — $3,3 млрд, Иордания — $2,9 млрд. Отмечается, что только на военные нужды Украине было направлено $43,1 млрд.
Общее финансирование включает в себя вооружение, обучение, медикаменты, генераторы и восстановление.
При этом газета отмечает, что это «довольно мало» в сравнении с военным бюджетом США на 2023 г., который составляет $1,77 трлн.
Помимо США военную помощь Украине оказывают страны Европы.
WP отмечает, что США находятся на 12-м месте в рейтинге поддерживающих Украину по доле от их ВВП.
На первых местах балтийские страны, где лидирующую строчку занимает Эстония (1,26% от ВВП), далее идут Латвия (1,09%) и Литва (0,95%). В списке также есть Польша с 0,86%.
25 июля Пентагон сообщил о выделении очередного пакета военной помощи Украине на $400 млн, куда вошли боеприпасы для ЗРК Patriot и NASAMS, снаряды для ракетной системы HIMARS, зенитные системы Stinger и др. 7 июля Белый дом объявил о передаче Украине кассетных боеприпасов.
В Вашингтоне заявили, что Украина предоставила США письменные гарантии, что боеприпасы будут использоваться «с осторожностью».
В конце июня совет Евросоюза одобрил увеличение Европейского фонда мира (ЕФМ) на 3,5 млрд евро. Верховный представитель ЕС по иностранным делам Джозеп Боррель пояснял, что фонд за время своего существования — с 2021 г. — доказал состоятельность и полностью изменил подход к поддержке партнеров в области обороны. С учетом увеличения финансовый потолок фонда составит 12 млрд евро.
Российские власти неоднократно критиковали поставки западного оружия властям Украины. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова предупреждала, что накачивание Украины вооружением приближает НАТО к опасной черте прямого военного столкновения с Россией. В Кремле после объявления о передаче кассетных снарядов заявили, что в случае применения такого вооружения Россия будет вынуждена принять контрмеры.