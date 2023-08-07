МИД России исключил урегулирование конфликта на основе «формулы» Зеленского

«Подтверждаем нашу позицию по так называемой “формуле мира” Зеленского, которую киевский режим и Запад пытаются продвинуть в ходе таких встреч. Ни один из ее 10 пунктов не направлен на поиск переговорно-дипломатического решения кризиса, а их совокупность представляет собой бессмысленный ультиматум России, который нацелен на затягивание боевых действий. На такой основе мирное урегулирование невозможно», — подчеркнула она.
Захарова пояснила, что урегулирование конфликта станет возможным только после того, как Киев прекратит ведение боевых действий и совершение терактов, а Запад — поставки оружия на Украину.
«Должны быть подтверждены изначальные основы суверенитета Украины — ее нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус», — добавила она.
5—6 августа в Джидде проходили переговоры советников по нацбезопасности и политических советников, где Украина должна представить свою «формулу мира». Во встрече приняли участие около 40 государств, но она проходила без участия России.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщал, что Москва будет следить за этими переговорами. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отмечала, что если переговоры Саудовской Аравии по Украине «помогут Западу понять всю тупиковость “плана Зеленского”, то они будут не бесполезными».
В начале ноября 2022 г. президент Украины Владимир Зеленский, выступая на саммите G20, перечислил 10 условий «украинской формулы мира», среди которых — восстановление территориальной целостности Украины, вывод российских войск с ее территории, фиксация окончания конфликта, а также обеспечение продовольственной, энергетической и ядерной безопасности. В конце декабря 2022 г. министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал «формулу мира», предложенную Зеленским, иллюзорной. На основании ее Россия не будет ни с кем вести переговоры, отмечал он.