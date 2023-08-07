Путин поручил «Ростеху» увеличить производство дронов-камикадзе «Ланцет»

«Надо увеличивать в процентном отношении производство новейших образцов вооружения. Т-90 “Прорыв”, самолетные комплексы. Вы знаете, о чем речь», — сказал президент Чемезову. «Конечно», — ответил он (цитата по сайту Кремля).
По словам Владимира Путина, и «Куб», и «Ланцет» продемонстрировали очень высокую эффективность.
«Удар мощный, любая техника, в том числе иностранного производства, не просто горит, а еще взрываются и боекомплекты. Мне производители обещали, что они увеличат количество производства. Они справляются с этим обещанием, но нужно увеличить еще», — сказал президент.
Глава «Ростеха» заверил Владимира Путина, что на спецоперации 90% всей продукции, которая там задействована, «наша». «Все объемы, которые сегодня требуются для Министерства обороны, мы полностью закрываем», — сказал Чемезов.
Сергей Чемезов также рассказал главе государства, что «Ростех» также занимается производством комплексов противодействия БПЛА. «Мы создали небольшие радары, которые способны определять малоразмерные и малоскоростные цели — это как раз беспилотники, потому что существующие сегодня радары не всегда могут определить эти цели, поскольку они летят низко, а радары рассчитаны на перехват высоколетящих типов — самолетов, ракет и так далее», — добавил он.
«Ланцет» — ударный беспилотный летательный аппарат от российского оружейного концерна «Калашников», способный под управлением оператора разведывать и атаковать цель. Представлен в июне 2019 года. «Ланцеты» выпускаются в двух версиях: легкий дрон «Ланцет-1» и тяжелый «Ланцет-3». Обе модификации используют электродвигатель и защиту от лазерного оружия. Максимальная скорость дронов может достигать 300 км/ч.
Высокоточный ударный беспилотный комплекс «КУБ-БЛА» разработан в 2019 году, имеет диапазон скоростей 80−130 км/ч., продолжительность полета 30 мин. Предназначен для поражения удаленных наземных целей.
Т-90М «Прорыв» — это основной боевой танк российской армии, глубоко модернизированная версия платформы танка Т-90. Первые версии танка поступили на вооружение в 2020 году. Отличительная особенность танка — башня с системой управления огнем «Калина» со встроенной боевой системой тактического звена, панорамным прицелом командира и новой моделью пушки 2А46М-5.