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20:09 (мск), источник: © РИА Новости

МИД Украины призвал США дать Киеву ракеты ATACMS

МОСКВА, 7 авг — РИА Новости. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в разговоре с госсекретарем США Энтони Блинкеном призвал дать Киеву дальнобойные ракеты ATACMS.

Спецоперация на Украине
Источник: AP 2023

Ранее координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил РИА Новости, что администрация США пока не имеет новой информации относительно возможного решения о будущих поставках Киеву дальнобойных ракет ATACMS.

«Дмитрий Кулеба провел переговоры с Энтони Блинкеном, выразил благодарность США за уже оказанную военную помощь и призвал предоставить ATACMS для усиления дальнобойных возможностей Украины», — говорится в сообщении МИД Украины в телеграм-канале.

Ранее помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан заявил, что Байден обсуждает с Владимиром Зеленским поставки на Украину оперативно-тактических ракет ATACMS, но решений по этому поводу пока нет.

Американские СМИ ранее утверждали, что в Вашингтоне близки к решению о передаче украинцам ATACMS — ракет дальностью порядка 300 километров, которые могут запускаться реактивными системами залпового огня HIMARS.

Россия направляла странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО «играют с огнем», поставляя оружие на Украину. Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, «в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров… на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран».

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