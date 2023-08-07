21:58 (мск), источник: © РИА Новости
США одобрили отправку Украине первой партии танков Abrams, сообщили СМИ
ВАШИНГТОН, 7 авг — РИА Новости. Соединенные Штаты одобрили отправку Киеву первой партии танков Abrams, сообщает телеканал CNN.
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Как передает СМИ, об одобрении отправки первой партии танков сообщил начальник отдела закупок армии США Даг Буш.
«Теперь их довезут до Европы, потом до Украины вместе с остальными позициями, которые будут отправлены: боеприпасы, запасные части, оборудование для заправки и ремонта», — цитирует телеканал Буша.
Ранее сообщалось, что в первую партию, которую США намерены передать Киеву, могут войти шесть-восемь танков. Всего власти США намерены поставить Украине 31 Abrams старой модели M1A1.
Россия ранее направляла странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО «играют с огнем», поставляя оружие на Украину.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, «в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров… на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран».