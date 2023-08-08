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00:05 (мск), источник: © РИА Новости

СМИ: британское правительство полностью разрывает контакты с Greenpeace*

МОСКВА, 7 авг — РИА Новости. Правительство Великобритании запретило своим ведомствам сотрудничать с организацией Greenpeace после проведенной ее сторонниками протестной акции на крыше дома премьер-министра страны Риши Сунака, сообщает в понедельник газета Telegraph.

Источник: © РИА Новости

«Даунинг-стрит (резиденция премьер-министра — ред.) распорядился ввести полный запрет на взаимодействие правительственных департаментов с Greenpeace на фоне роста напряженности в отношениях с этой благотворительной организацией после устроенной акции протеста у дома Риши Сунака», — пишет издание со ссылкой на официального представителя британского премьера.

До этого о разрыве отношений с организацией заявляло только министерство окружающей среды, продовольствия и сельского хозяйства Великобритании.

На прошлой неделе экоактивисты забрались на крышу особняка Сунака и завесили здание черной тканью, протестуя таким образом против разработки новых месторождений нефти и газа.

Они провели на крыше более трех часов. Полиция задержала пять человек, однако позднее отпустила их под залог.

Ранее власти Британии сообщили о намерении выдать более сотни новых лицензий по добыче нефти и газа в Северном море в рамках плана по достижению энергетической независимости. Это вызвало критику многих экологических и природоохранных организаций.

В 2022 году активисты другого экологического движения Just Stop Oil, выступающего за прекращение добычи нефти и газа, приклеивали себя к картинам в галереях, обливали краской здания различных организаций, а также организовывали различные акции протеста и демонстрации, которые приводили к перебоям в движении транспорта в центре Лондона. В апреле 2023 года экоактивисты сорвали матчи первого круга чемпионата мира по снукеру в Шеффилде, испачкав стол оранжевой порошковой краской.

* Организация внесена Минюстом РФ в список нежелательных организаций на территории России.

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