CNN: Виктория Нуланд провела переговоры с лидерами мятежников в Нигере

Согласно его данным, в этот день у Нуланд состоялась встреча с назначенным начальником генштаба ВС Нигера Муссой Салау Барму, а также тремя его ближайшими соратниками.
Как утверждает телеканал, замгоссекретаря провела более двух часов «чрезвычайно откровенных и временами довольно сложных бесед» с военным командованием нигерийских мятежников.
В свою очередь, как пишет газета Wall Street Journal, основной задачей Нуланд в ходе ее визита стал поиск дипломатической развязки продолжающегося кризиса в африканской стране. По данным газеты, высокопоставленный дипломат несколько раз запросила возможность встречи с отстраненным от власти президентом Мохамедом Базумом, однако мятежники не удовлетворили ее просьбу.
Военные Нигера в конце июля объявили по национальному телевидению об отстранении от власти президента Мохамеда Базума. Командующий президентской гвардией генерал Абдурахман Тчиани появился в эфире государственного ТВ как глава сформированного участниками переворота «Национального совета по защите отечества».
Лидеры большинства западных стран и региональная организация ЭКОВАС осудили переворот. В начале августа участники состоявшейся в Абудже чрезвычайной встречи начальников генштабов ВС стран ЭКОВАС приняли план на случай военной интервенции в Нигер.