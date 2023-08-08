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01:19 (мск), источник: © РИА Новости

CNN: Виктория Нуланд провела переговоры с лидерами мятежников в Нигере

ВАШИНГТОН, 8 авг — РИА Новости. Заместитель госсекретаря США по политическим вопросам Виктория Нуланд в понедельник посетила Нигер, где провела «откровенные и довольно сложные» переговоры с лидерами захвативших власть в стране мятежников, передает телеканал CNN.

Источник: AP 2023

Согласно его данным, в этот день у Нуланд состоялась встреча с назначенным начальником генштаба ВС Нигера Муссой Салау Барму, а также тремя его ближайшими соратниками.

Как утверждает телеканал, замгоссекретаря провела более двух часов «чрезвычайно откровенных и временами довольно сложных бесед» с военным командованием нигерийских мятежников.

В свою очередь, как пишет газета Wall Street Journal, основной задачей Нуланд в ходе ее визита стал поиск дипломатической развязки продолжающегося кризиса в африканской стране. По данным газеты, высокопоставленный дипломат несколько раз запросила возможность встречи с отстраненным от власти президентом Мохамедом Базумом, однако мятежники не удовлетворили ее просьбу.

Военные Нигера в конце июля объявили по национальному телевидению об отстранении от власти президента Мохамеда Базума. Командующий президентской гвардией генерал Абдурахман Тчиани появился в эфире государственного ТВ как глава сформированного участниками переворота «Национального совета по защите отечества».

Лидеры большинства западных стран и региональная организация ЭКОВАС осудили переворот. В начале августа участники состоявшейся в Абудже чрезвычайной встречи начальников генштабов ВС стран ЭКОВАС приняли план на случай военной интервенции в Нигер.

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