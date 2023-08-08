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01:55 (мск), источник: © РИА Новости

Путчисты в Нигере назначили нового премьера страны

МОСКВА, 8 авг — РИА Новости. Путчисты в Нигере назначили на должность премьер-министра экономиста и бывшего министра финансов страны Али Махамана Ламина Зейна.

Источник: AFP 2023

«Председатель “Национального совета по защите отечества”, глава государства, постановляет, что господин Ламин Зейн Али Махаман назначается премьер-министром», — говорится в заявлении, текст которого был зачитан в эфире государственного телевидения Нигера RTN.

Как отмечает издание ActuNiger, в настоящее время Ламин Зейн является представителем Африканского банка развития в столице Чада Нджамене, а ранее занимал ту же должность в Кот-д’Ивуаре и Габоне.

Военные Нигера в конце июля объявили по национальному телевидению об отстранении от власти президента Мохамеда Базума. Командующий президентской гвардией генерал Абдурахман Тчиани появился в эфире государственного ТВ как глава сформированного участниками переворота «Национального совета по защите отечества».

Лидеры большинства западных стран и региональная организация ЭКОВАС осудили переворот. В начале августа участники состоявшейся в Абудже чрезвычайной встречи начальников генштабов ВС стран ЭКОВАС приняли план на случай военной интервенции в Нигер.

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