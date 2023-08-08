01:55 (мск), источник: © РИА Новости
Путчисты в Нигере назначили нового премьера страны
МОСКВА, 8 авг — РИА Новости. Путчисты в Нигере назначили на должность премьер-министра экономиста и бывшего министра финансов страны Али Махамана Ламина Зейна.
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«Председатель “Национального совета по защите отечества”, глава государства, постановляет, что господин Ламин Зейн Али Махаман назначается премьер-министром», — говорится в заявлении, текст которого был зачитан в эфире государственного телевидения Нигера RTN.
Как отмечает издание ActuNiger, в настоящее время Ламин Зейн является представителем Африканского банка развития в столице Чада Нджамене, а ранее занимал ту же должность в Кот-д’Ивуаре и Габоне.
Военные Нигера в конце июля объявили по национальному телевидению об отстранении от власти президента Мохамеда Базума. Командующий президентской гвардией генерал Абдурахман Тчиани появился в эфире государственного ТВ как глава сформированного участниками переворота «Национального совета по защите отечества».
Лидеры большинства западных стран и региональная организация ЭКОВАС осудили переворот. В начале августа участники состоявшейся в Абудже чрезвычайной встречи начальников генштабов ВС стран ЭКОВАС приняли план на случай военной интервенции в Нигер.